Asimder Başkanı Gülbey: “Hemşin Türkleri Ermeni değildir”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Artvin'in Hopa İlçesinde yaşayan Hemşinli Türkler üzerinde Ermenistan Diaspora Bakanlığı ve Ermeni lobisinin gizli planlarını hayata geçirmeye yeniden taktik değişerek yerel destekçilerini de kullanarak devam ettiğini iddia etti.

Türkiye'de yaşayan Hemşinli Türklerin Ermeni asıllı olduklarını dayatan ve yalan tarih oluşturmak peşinde olan gizli grupların bulunduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Türkiye'de yaşayan Ermeni asıllı vatandaşların sesi olduğunu iddia eden AGOS gazetesinin iki gün üst üste baskıya aldığı Hemşin Türklerini sözde araştırma yapan Berge Arabian isimli şahısın yazısına yer vererek Artvin'in Hopa İlçesine bağlı Kayaköyü'nde yaptığı araştırmayı yayınlayarak hiçbir resmi ve tarihi belgeye dayandırmadan bölgede yaşayan insanlarımızı Ermenice konuştuklarını ve neredeyse açıkça Ermeni olduklarını yazacak kadar pervazıslaşmıştır. Bu AGOS'un yaptığı yeni bir olay değil defalarca bölgedeki Hemşin Türklerini manşetlerine taşımış ve Ermeni asıllı olduklarını iddia etmiştir” dedi.

Bölgede yaşayan Hemşin Türklerinin vakıf ve dernekler kurduklarını bu yalan iftiralara karşı mücadele verdiklerini belirten Gülbey, “ASİMDER Genel Merkezi olarak ortak çalıştığımız bazı Hemşinli Türklerin kurduğu platformlarda görev alan arkadaşlarımızın Kayaköyü sakinleriyle yaptıkları röportajların görüntüleri elimizde bulunmaktadır. Bu görüntülerde AGOS ve onun yer verdiği araştırma haberinin yalan olduğunu kendilerin Türk olduklarını asla Ermenilerle her hangi bir bağlarının olmadığını belirtmektedirler. ASİMDER Genel Merkezi olarak bölgedeki gelişmeleri yakinen takip edeceğiz. Bu taraflı ve bölge insanını zan altında koyan yalan haberden dolayı AGOS gazetesini de şiddetle kınıyoruz” şeklinde konuştu.