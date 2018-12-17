Asimder Başkanı Gülbey: “İngilizler Karabağ üzerine oyun oynuyorlar”

UEFA Avrupa Ligi turnuvasının son turunda İngiltere Premiere League takımlarından Arsenal ile Azerbaycan'ın Karabağ takımı arasındaki karşılaşmada Ermeni asıllı bir gencin; Türk diplomatlarını şehit eden Ermeni terör örgütü ASALA'nın önde gelen azılı teröristlerinden Monte Melkonyan'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtle maç esnada sahaya girerek elindeki sözde Karabağ bayrağını açmasını, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey şiddetle kınadı.

Avrupa ve İngilizler'in Ermeni terör örgütü ASALA militanlarını yıllarca ülkelerinde barındırıp desteklediğini ve Türk diplomatlarını şehit etmelerine göz yumduklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey: “Tüm dünyanın seyrettiği UEFA Avrupa Ligi maçında güvenliğin üst düzeyde olması gerekirken Ermeni asıllı bir genç taraftarın maç oynanırken sahaya inmesi, hiçbir güvenlik personellinin ve polisin müdahale etmemesi çok gariptir. Bu tür sahaya girme olaylarında yayını kesme kararı olan UEFA, bu Ermeni asıllı genç elinde sözde Karabağ bayrağı ve Ermeni terör örgütü ASALA'nın elebaşı Monte Melkonyan'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtle sahaya girmesini yayını başka yöne çevirmesi gerekirken durmadan göstermesi bunun bilinçli yapılmış bir İngiliz oyunu olduğunu açıkça ortaya koymuştur” dedi.

Avrupa ve İngilizler geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye ve Azerbaycan'ı ayırmadıklarının mesajını Ermeni terör örgütü ASALA elebaşı Monte Melkonyan tişörtü ve sözde Karabağ bayrağıyla; Ermeni asıllı gencin sahaya girmesine izin verildiğini söyleyen Gülbey, 1970 ve 80'li yıllarda yurt dışında görev yapan diplomatlarımızı şehit eden Ermeni terör örgütü ASALA militanlarını içinde barındıran ve mahkemelerinde serbest bırakan Avrupa şimdide 1992 yılında Rusya destekli Azerbaycan Karabağ'ı işgal eden Ermenileri destekliyor. Hem terörist Monte Melkonyan hem de işgal edilmiş Karabağ üzerinden mesaj verilmesiyle Türkiye ile Azerbaycan'ı bir gördüklerini ve ayırt etmediklerini göstermektedirler. ASİMDER Genel Merkezi olarak bu İngiliz oyununu kınıyor ve bu zihniyete karşı Türkiye Azerbaycan diasporalarını birlikte hareket etmeye davet ediyoruz” şeklinde konuştu.