Asimder Başkanı Gülbey, “Karabağ Türklerin toprağıdır”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermeniler tarafından işgal edilmiş Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ konusunda yapmış olduğu açıklamaya tepki gösteren Ermenistan Ulusal Meclisi Milletvekili Eduard Sharmazanov'un kendi sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamasına tepki gösterdi.

"Karabağ tüm Türklerin namusudur, namusun tavizi olamaz" diyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermeniler Rusya'nın gücünün arkasına saklanarak işgal ettiği Azerbaycan Dağlık Karabağ bölgesinin Türkiye'yi ilgilendirmediği konusunun Azerbaycan ile Ermenistan arasında olduğunu açıklayan Ermeni yetkililer ve siyasiler bir konunun farkına varmalıdırlar. Karabağ toprak olarak Azerbaycan devletinin olabilir ama konu olarak 450 milyon Türkün ve milyarlarca Müslüman'ın meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermenistan ile Türkiye ilişkilerinin düzelmesi ve sınır kapılarının açılmasının derhal Dağlık Karabağ'daki işgalin sona erdirilmesi ve Azerbaycan'a iade edilmesiyle çözülebileceği yönde yapmış olduğu açıklama aynı zamanda ASİMDER Genel Merkezinin de savunduğu çözüm önerisidir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasına tepki gösteren Ermenistan Ulusal Meclisi Milletvekili Eduard Sharmazanov'un tepki göstermesi Türkleri ve Müslüman alemini tanımamasından öne gelmektedir. Filistin, Suriye, Irak ve Doğu Türkistan için Müslüman ve Türkler nasıl hep birlikte tepki gösterip sahipleniyorsa Dağlık Karabağ işgaline karşıda aynı duygularla sahiplenmektedir. Ermeniler tarafından işgal edilen Azerbaycan Dağlık Karabağ toprağı tüm Müslüman ve Türklerin namusudur. ASİMDER Genel Merkezi olarak tüm Müslüman ve Türkleri namuslarına sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.