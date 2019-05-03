Asimder Başkanı Gülbey: “Karadeniz'i Ermenileştiremezsiniz”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, 1 Mayıs işçi bayramı dünyanın her tarafında kutlandığını ancak Artvin'in Hopa ilçesinde bazı grupların düzenlediği mitingde 4 dilde ‘Türkçe, Lazca, Kürtçe ve Ermenice 1 Mayıs marşı okumalarına tepki göstererek, Ermenice okumakla Ermeni lobisine mesaj verildiğini iddia etti.

Ermeni lobisinin Karadeniz'de yandaşlarını destekleyerek Hemşin Türklerini Ermenileştirmek peşinde olduklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Yıllardır Karadeniz bölgesinde özellikle Hemşin Türklerinin üzerine faaliyet yapan Ermenistan Diaspora Bakanlığı ve Avrupa, Rusya'da yaşayan Ermeni lobisi bölgede kurulmuş faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarına destek vererek gizli planlar peşinde olduklarını defalarca açıkladık. Ermenice kitap, dergi ve videolar yayınlayarak bölgede yaşayan Hemşin Türklerini Müslümanlaşmış Ermeniler olarak gösterme peşinde olan kişiler ve gruplara hep sessiz kalınmıştır. Sadece bölgede yaşayan ve milli düşünceye sahip Hemşin Türklerinin oluşturduğu sivil düşünce platformunca tepki gösterilmiş oynanmak istenen gizli Ermeni lobisi oyunu bozulmuştur. 1 Mayıs işçi bayramı dünyanın her tarafında olduğu gibi Türkiye'ninde çeşitli şehirlerinde kutlanmıştır. Bunlardan biride Artvin'dir. Bu şehrin Hopa ilçesinde yapılan 1 Mayıs kutlamalarında 4 dilde Türkçe, Lazca, Kürtçe ve Ermenice' olarak 1 Mayıs marşını okumuşlardır” dedi.

Ermeni lobisine 1 Mayıs törenlerinde Hopa'dan mesaj verildiğini söyleyen Gülbey, “Artvin Hopa'da 1 Mayıs kutlamalarını düzenleyen tertip komitesi eğer böyle bir olayı yapmışlarsa buna da devlet yetkilileri her hangi bir işlem yapmamışlarsa bölgeyi Ermeni lobisinin faaliyet alanına çevrilmesine az kalmıştır. ASİMDER Genel Merkezi olarak Karadeniz bölgesini, ne terörü destekleyen Ermenistan'a nede Dünya'da Türkiye'yi sözde ermeni soykırımı yalanı ile kandıran Ermeni lobisine terk ettirmeyeceğiz” şeklinde konuştu.