Asimder Başkanı Gülbey: “Kars'ı Batı Ermenistan yapamayacaksınız”

Dr. Edik Minasyan, Tarih Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aşot Soğomonyan ve Hoçvan Dernekleri Federasyonu Heyetine tepki gösterdi.

Fransa'da ilan edilen sözde Batı Ermenistan'ın Kars ilinden başlayıp Güneydoğu bölgesine doğru olduğunu ve bu ziyaretlerin bu projenin bir parçası olduğunu iddia eden ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Fransa destekli Ermeni diasporası geçtiğimiz aylarda sözde Batı Ermenistan devletinin geçici hükumetini kurduğunu ilan etmişlerdi. Bu sözde hükümletin sınırı ise çok ilginç Kars'tan başladığını açıklamışlardı. İnternet üzerinden kırk dolara vatandaşlık bile veren bu sözde hükumetin açıklanmasından bir kaç ay sonra Ermeni heyetlerin Kars Belediye Başkanını ziyarete gelmeleri ve Ermenistan turizm şirketlerinin sekiz otobüs Ermenistanlı vatandaşı Kars'a getirmeleri hatta sayfalarında fotoğraf paylaşınca ‘Batı Ermenistan'a hoş geldiniz' şeklinde yazmaları rastlandı olmaya gerek. Bizim aldığımız duyumlar ileride daha çeşitli görüşmeler ve aktivitelerin Kars'ta yapılacağıdır. Karşılıklı iş adamlarının ziyaret ve görüşmeleri, iki ülkenin basın mensuplarının karşılıklı ziyaret ve toplantıları en sonunda ise, Ermenistan Gümrü belediyesi ile Kars belediyesinin kardeş belediyesi olarak ilan edilmesidir” dedi.