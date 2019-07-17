Asimder Başkanı Gülbey: “Muş'ta Asala'ya anma tören yapıldı”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan'dan Kars'a gelip çeşitli ziyaretler yapan Ermeni heyet daha sonra Muş'a giderek Muş Ermeniler Derneği (DARON) yönetim kurulu üyelerinin de eşliğinde Muş'ta 1907 yılında Müslüman halkı katleden ve ceza evinden kaçarken Muş Murat çayındaki köprünün altında cenazesi bulunan Ermeni Terör örgütü (ASALA) zihniyeti taşıyan Gevorq Çavuşa (Aramiyan) saygı duyulan bir kahraman gibi anma törenleri yapıldığını söyledi.

ABD, Lübnan ve Ermenistan Ermenilerinin Muş'a gelerek Ermeni terör örgütü ASALA üyesine anma programları yapıldığını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Haziran 2019 tarihinde Van, Iğdır, Kars ve Muş belediye başkanlarını ziyaret eden Ermeni heyetin içerisinde Ermeni diasporasının en faşist düşünceli üyeleri olan, ABD'den Alber Boyacyan, Lübnan'dan Stepan Terpetrosyan, Ermeni yazarlar Roland Şaroyan, Perç Halacıyan 15 Haziran 2019 tarihinde Muş Murat çayı köprüsünün üzerinden karanfiller bırakarak anma töreni yaptılar. 7 Temmuz 2019 tarihinde ise ‘Batılı Ermeniler Ulusal Kongresi' ve eski Milletvekili Aragast Akhonyan heyeti ile birlikte Kars daha sonrada Muş'a gelerek Gevorq Çavuşa (Aramiyan) adına yapılmış anıt mezar üzerinde Ermeni terör örgütü ASALa'nın yeminini okuyarak üzerine Ermenistan bayrağını sermişlerdir. Yapılan bu iki anma törenlerinde de Türk vatandaşı olan Muş Ermeniler Derneği DARON Başkanı ve üyeleri de iştirak etmişlerdir” dedi.

Muş Ermeni heyetlerinin istilasına uğradığını söyleyen Gülbey, “Ermeni heyetler Muş'ta rahatça gezinip anma töreni yaparken güvenlik kurumlarından ve Muş Valiliğinden faaliyet yapmak için hiçbir resmi izin alınmamıştır. Bu programlara eşlik eden Muş Ermeniler Derneği DARON yöneticileri hakkında soruşturma başlatılmalıdır. Bu ermeni heyetlerinin ziyaretlerinin ardı arkasının kesilmeyeceğini bunun içinde gerekli hassasiyetin güvenlik güçlerince gösterilmesini ASİMDER Genel Merkezi olarak istemekteyiz” şeklinde konuştu.