Asimder Başkanı Gülbey: “Patrik seçiminde gizli servislerin parmağı var”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye'de yaşayan Ermeni cemaatinin bu yıl yapacağı Patrik seçimini yöneten müteşebbis heyetinin seçmen listelerini Ermeni Vakıflarından istemesinin tekelleşmeyi getireceği gibi dış ülke gizli servislerinin eline geçmesi halinde Türkiye içerisinde hüküm edebilecekleri bir azınlık haline getirebileceklerini iddia etti.

Türkiye'deki Ermeni Vakıflarının seçmen listelerini ele geçirip Ermeni cemaatinin gelecek olan dini liderliğinde söz sahibi olmak isteyen başka bir akılın hüküm ettiğine değinen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Türkiye Cumhuriyetinin yetkili kurumlarının daha seçim talimatnamesi olmadan kendi başına toplantı düzenleyen Ermeni seçim Müteşebbis Heyeti üyeleri Ermeni Vakıflarında Patrik seçiminde oy kullanacak olan seçmenlerin isim listelerinin kendilerine teslim edilmesini istiyor. Bunu hangi sıfat ve yetkiyle istiyor bilinmemektedir. Bu seçmen isim listelerinin tek elde toplanmasının maksadı nedir. Türkiye'de 54 Ermeni Vakıf faaliyet göstermektedir. Ermeniler Türkiye'deki en çok nüfusa sahip azınlıktır. Bu vakıfların taşınmazlarından elde edilen gelir ve topladıkları kalabalık insan kitlesi çoğu grup ve dış ülke gizli servislerinin iştahını kabartmaktadır. Seçmen listelerinin güncellenmesi adı altında yeni oy kullanma yaşını doldurmuş diyerek kimlerin listelere ekleneceği bilinmemekle birlikte bunların Ermeni asıllı olup olmadığı bilinmemektedir. Ermeni kilisesine kayıt yapılmış olan insanların Türkiye vatandaşı olup olmadıkları kayıtlı oldukları kilise bölgesinde yaşayıp yaşamadıkları kontrol edilmelidir. Avrupa'da yaşayan ve Ermeni diasporasının fikirlerine hizmet eden ancak kilise seçmen listesinde kayıttı bulunan şahısların Ermeni Nizamnamesinde vakıf bölgesinde yaşama şartı bulunmaktadır. Bu şartı taşımayanların listeye eklenmesi ve muhalif görünenlerin kayıtlarının güncelleme safsatasıyla silinmesine dikkat edilmelidir. Türkiye'deki vakıf yönetimlerini ele geçirmek isteyen Ermeni diasporası seçmen listelerine müdahale edebileceği endişesi taşımaktayız” dedi.