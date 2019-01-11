Asimder Başkanı Gülbey, Paylan Türk milletini küçük düşürüyor

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, HDP İstanbul Milletvekili Ermeni asıllı Garo Paylan'ın TBMM'ne milletvekili olarak seçildiği günden beri gerek TBMM kürsüsünden gerekse yurtdışındaki ziyaretlerinde sözde Ermeni soykırımı ve onlarca diplomatı şehit eden Ermeni terör örgütü ASALA üyelerinin kurduğu vakıfları ziyaret etmesinde yaptığı açıklamalarla Türk milletini soykırımcı olarak lanse etmesinin Türk milletini küçük düşürdüğünü söyledi.

Ermenistan ziyaretinde sözde Ermeni soykırım anıtını ziyaret eden HDP İstanbul Milletvekili Ermeni asıllı Garo Paylan'ın anıt ziyaret defterine yazdıklarını kamuoyu ile paylaşması gerektiğini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Garo Paylan 17 Eylül 2017 tarihinde Ermenistan Diaspora Bakanlığının davetlisi olarak katıldığı toplantılar sonrası Erivan da bulunan sözde Ermeni soykırım anıtını ziyaret edip gül bırakıp dua etmiştir. Bu ziyaretinde Amerika'da Ermeni terör örgütü ASALA'nın zihniyetini taşıyan ve Ermeni lobisi Amerika Ermeni Meclisinin (AAA) icra direktörü Bryan Ardouny, Amerika Ermeni Meclisinin Erivan ofisinin başkanı Arpi Vardanyan, danışman Alin Ozinyan, müşavir Tamar Nalcı ve eşi ile birlikte ziyaret etmiştir. Onlarca Türk diplomatını şehit eden ve terör saldırısı yapan bir terör yapıyı destekleyen bu insanlarla TBMM milletvekili nasıl birlikte ziyaretlerde bulunabilir. Garo Paylan sözde Ermeni soykırım anıtındaki ziyaretçi defterine neler yazdığını kamuoyu ile paylaşmalıdır. O anıt içerisinde Müslüman Türk milletine ve Türkiye'yi katil barbar ve soykırımcı olarak suçlayan fotoğraflar hatta Türkiye'nin Doğu Anadolu ile Güneydoğu bölgelerini sözde Batı Ermenistan olarak gösteren harita bulunmaktadır. Türkiye Anayasasının 81. Maddesine göre TBMM'de yemin içmiş bir milletvekilinin yeminin gereğini yerine getirmelidir” dedi.

Garo Paylan'ın Türkiye milletvekili olarak seçilip Türkiye menfaati yerine Ermeni lobisi ve Ermenistan politikaları zihniyeti doğrultusunda hareket etmesine tepki gösteren Gülbey, “Milletvekili olarak seçildiğin ülkenin menfaatlerini ve milli dayanışmasını koruyacağına yüce Türk milleti huzurunda ant içeceksin, sonrada bu andın tersi hareket edeceksin bu bize göre ihanettir” şeklinde konuştu.