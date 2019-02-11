ASİMDER Başkanı Gülbey: “Türkiye'de kaçak Ermeni istemiyoruz”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye'ye turist olarak gelen daha sonra vizeleri biten ama Ermenistan'a geri dönmeyen 100 bin kaçak Ermenistan vatandaşının sınır dışı edilmesini istedi.

Türkiye'de yaşayan 100 bin kaçak Ermenistan vatandaşının Türkiye karşıtı ne kadar eylem ve protesto varsa desteklediklerini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan'dan ülkemize gelen ve bir türlü gitmek bilmeyen Ermenistan vatandaşı 100 bin Ermeni'yi ülkemizde istemiyoruz. Ermenistan'a yeşil pasaportlu Türk vatandaşlarını ajan diyerek sınır kapısından almayan ve Türkiye'nin Doğu Anadolu ile Güneydoğu bölgesine sözde Batı Ermenistan diyerek adlandıran Ermenistan'ın Türkiye karşıtı politikalarını destekleyen bu kaçak Ermeniler derhal Türkiye'yi terk etmelidirler. Ermeni lobisinin güçlü olduğu iki ülkeden biri olan Fransa'nın 24 Nisan gününü sözde Ermeni soykırımı olarak anma günü ilan etmesini teklif eden ve lobi oluşturan zihniyete hizmet eden bu kaçak Ermeniler tespit edilip sınır dışı edilmelidir. Siyonist emperyalistler ve yandaşlarının hep gündeme taşıdığı Suriyeli göçmenler kadar neden bu kaçak Ermenileri gündeme getirmiyorlar. Türkiye'de yapılan Gezi Parkı gösterilerinde en ön saflarda bulunan ve sosyal medyada videolar paylaşan bu kaçak Ermenilerin diğer terör örgütlerinin eylemlerinde yer aldıkları duyumlar almaktayız” dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, kaçak Ermenilerin sınır dışı edilmesi açıklamalarını ASİMDER genel merkezi olarak desteklediklerini söyleyen Gülbey, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmiş yıllarda dile getirdiği kaçak Ermenilerin artık sınır dışı edilmesi gerektiğini bizler de destekliyoruz. ASİMDER olarak kanunların uygulanmasını ve göz yumulmamasını istiyoruz. Bu kaçak Ermeni vatandaşların yaşadığı ve çalıştığı yerler belli olmasına rağmen ne bekleniyor. Türkiye ekonomisine zarar veren ve işsizlik oranına etki eden bu kaçak Ermenistan vatandaşlarının derhal sınır dışı edilmesini istiyoruz. Aksi takdirde sınır dışı edilmeleri için Türkiye genelinde imza kampanyası başlatacağız” şeklinde konuştu.