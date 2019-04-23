Asimder Başkanı Gülbey: “Yeni Asala Suriye'de kuruldu”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, yeni Ermeni terör örgütü ASALA Suriye'de PKK/YPG terör örgütüne bağlı olarak ABD'nin karargahının bulunduğu PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgede kurulduğunu iddia etti.

Suriye'de PKK/YPG kontrolünde kurulan yeni Ermeni Terör örgütü ASALA'nın Fransa'da açıklanan sözde Batı Ermenistan'ın kurulması için Türkiye'de Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde PKK ile işbirliği yapacağını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Avrupa destekli Ermeni lobisi sözde Ermeni soykırımı 24 Nisan'a az bir zaman kala sözde Batı Ermenistan'ı açıklamaları rastgele bir açıklama olmamıştır. Ermenistan, Avrupa ve Suriye'de yaşayan milliyetçi Ermeniler Suriye'de ABD destekli PKK/YPG terör örgütlerinin kontrolünde bulunan bölgelerde eğitim ve hazırlıklarını yapmışlardır. Bu yeni ASALA terör örgütü Türkiye'nin Suriye'deki PKK/YPG terör örgütüne karşı başlattığı ‘Zeytin Dalı' operasyonunda savaşmışlardır. Fransa'da yaşayan Taşnak Ermenilerin ilan ettiği sözde Batı Ermenistan için Türkiye sınırından giriş yaparak Kars'tan Güneydoğu bölgesine doğru eylemler yapmak peşindeler” dedi.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde sözde Ermeni soykırımı veya PKK terör örgütüne karşı aktif çalışan, toplumsal bilgilendirme yapan teşkilatların tehdit altında olduğunu söyleyen Gülbey, “Ermeni lobisi 1915 olaylarını ilk savunmaları Ermeni terör örgütü ASALA ile başlamış ve onlarca Türk diplomatımızı katletmişlerdir. Sonra görevi bölgede PKK'ya devretmiştir. Şimdi ise Suriye'de yeni oluşturulan ASALA ve PKK/YPG ile birlikte sözde Batı Ermenistan'ı kurma hayallerini hayata geçirme peşindeler. Bu hayallerini destekleyen başta Fransa ve Avrupa'nın diğer ülkeleri gelmektedir. ASİMDER Genel Merkezi olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerimizde bu hayalperestlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarımızdan bu konuda daha dikkatli olmaya ve bölgede faaliyet gösteren teşkilatlara destek olmaya çağırıyoruz” şeklinde konuştu.