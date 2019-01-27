ASİMDER Başkanı Gülbey'den Mikhail Avağyan'ın heykelinin dikilmesine tepki

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Azerbaycan'ın işgal altındaki toprağı Karabağ Hocalı'da yüzlerce Müslüman Azerbaycan Türkünü katleden Mikhail Avağyan'ın heykelinin Gürcistan'ın Cavahetya bölgesinde dikilmesine tepki gösterdi.

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Gürcistan vatandaşlarını katleden birinin heykeli inşa edilseydi veya ayrılıkçı Vladislav Ardzinba'nın heykeli dikilseydi Gürcistan o ülkeye nasıl davranırdı. Karabağ'daki Azerbaycan Türklerine yönelik katliamda yer alan Mikhail Avağyan'a ait anıtın açılış tarihi rastgele seçilmemiştir. 20 Ocak Azerbaycan'da Bakü katliamının yıl dönümüdür. Bu katliamda 134 sivil hayatını kaybetmiş ve 700'den fazla kişi yaralanmıştır. Mikhail Avağyan, KGB yapıları içinde çalışan Ermeniler, radikal Ermeni milliyetçiliğiyle bilinen Abhazya'daki Bağramyan Taburu'nun omurgasını arkadaşlarıyla birlikte oluşturuyorlardı. Bu tabur sayesinde Mikhail Avağyan barışsever Gürcülere yaptığı zulümlerle meşhur olmuştur. Bu olaylardan sonra Avağyan Ermenistan'ın Sarnakhpyur (Söğütlü) köyünde evlenip oraya yerleşmiştir. Avağyan Abhazya'da kalmaya devam etseydi muhakkak Bağramyan Taburu ile birlikte Gürcü kadınları, yaşlıları ve çocukları öldürürdü. Ermeni kaynaklarında, 'Dağlık Karabağ'da savaş başladığı zaman Mikhail Avağyan Horadiz, Hocalı, Hadrut ve Füzuli'deki çatışmalara katılmış ve Azerbaycan Türkçesi bildiğinden dolayı o Kobra olarak bilinmiş ve keşifte büyük katkı sağlamıştır' denilmektedir. Yaptığı bu keşiflerle Ermeni topçularını Azerbaycan Türklerinin yaşadığı sivillerin evlerine yönlendirmiş ve yüzlerce sivilin ölmesine sebep olmuştur. Ayrıca Mikhail Avağyan yüzlerce sivilin Ermeni militanları tarafından vahşice katledildiği Hocalı soykırımına katılmıştır” dedi.

Ermeni kiliselerinin yine başrolde olduklarını belirten Gülbey, “Gürcistan Bugaşen köyündeki Ermeni kilisesinde Ermeni terörist Mikhail Avağyan'a ayin düzenlenmiş ve adına dikilen anıt ise Ermenistan'ın Gürcistan Büyükelçisi, Ermeni asıllı Gürcistan parlamentosunun milletvekilleri ile Ahılkelek Belediye Başkanı tarafından açılmıştır. ASİMDER Genel Merkezi olarak Gürcistan yetkilileri sağduyuya davet ediyoruz. Azerbaycan Devlet Petrol şirketi SOCAR'ı Gürcistan'daki Ermeni kiliselerine bedava gaz vermesine son vermeye davet ediyoruz. Son verilmemesi durumunda SOCAR'da Hocalı şehitlerine ihanet etmiş olur” şeklinde konuştu.