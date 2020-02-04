ASİMDER'den Aras'a ziyaret

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER ve Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi Türkiye temsilcisi Göksel Gülbey, Iğdırlı işadamı Ergün Aras'ı ziyaret etti.

Iğdır'da konut ve emlak üzerine yatırımlar yapan İş adamı Ergün Aras'ı ziyaret eden ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Iğdır 1992 yılında il olmuş ve beklenmedik bir şekilde gelişme göstermiştir. Bu gelişmenin temelinde Nahcıvan Özerk Cumhuriyetine açılan Dilucu sınır kapımız ve Iğdır'ımızın yeni il olmasıdır. Sizin gibi yatırımcı iş adamlarımızın şehrimizin ekonomisine büyük katkısı bulunmaktadır. Bu bölgede Ermeni devletinin ve diasporasının sözde Batı Ermenistan hayalleri bulunmaktadır. İş adamlarımızın yaptığı yatırımlarla bölgedeki göçün önüne geçilmektedir. Biz ASİMDER Genel Merkezi olarak sizin gibi yatırımcı iş adamlarımıza yaptıkları yatırımlardan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Iğdırlı İş adamı Ergün Aras ise, “ASİMDER'in faaliyetlerini gerek yerel gerekse ulusal basından takip etmekteyiz. Uluslararası arenada devlet politikamız olan sözde Ermeni soykırımı konusunda göstermiş olduğunuz çalışmalar bizleri gururlandırmaktadır. Biz yatırımcılar ülkemizin ve özelde de şehrimizin aşığıyız. Bırakın terk edip gitmeyi şehrimizin güzelleşmesi ve iş konusunda elimizden gelen tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Bu ince nazik ziyaretinizden dolayı ASİMDER ailesine teşekkür ederim” şeklinde konuştu.