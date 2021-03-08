ASİMDER'den Başkan Karakuş'a ziyaret

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Iğdır Şube Başkanı Hamza Karakuş'u makamında ziyaret etti.

Şehit ve Gazilerin Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel taşları olduğunu, onların kanlarının kutsal bayrağımızın rengi olduğunu ve şehit, gazi ailelerine ise ne yapılsa da haklarının ödenemeyeceğini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Türkler dünya tarihinde var olduklarından beri yaşadıkları toprakları ve mensup oldukları milleti korumak için şehit ve gazi olmuştur. Vatanını, bayrağını ve milletini korumak için canından geçen bu kahramanları dünyaya getirip yetiştiren aileler de bizim kutsallarımızdandır. ASİMDER Genel Merkezi olarak vakıf adına yapacağınız tüm faaliyetlerinize sonuna kadar destek sunmaya her zaman hazırız. 24 Nisan tarihinde teşkilatımızın düzenleyeceği sözde Ermeni yalanı olan soykırım iftirasına karşı program yapacağız. Bu program içerisinde 1915 ile 1919 yılları arasında faşist Ermeni çetelerinin katlettiği şehitlerimizi de anacağız. Başta sizin gibi şehit ve gazi teşkilatlarımız olmak üzere tüm Iğdırlı sivil toplum kuruluşu STK'ları programımıza katkı sunmaya davet ediyoruz. Bu ziyaretimiz vesilesiyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet Gazilerimize ise şifalar dileriz” dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Iğdır Şube Başkanı Hamza Karakuş ise, “Bu nazik ziyaretinizle biz şehit ve gazi ailelerini onurlandırdınız, şahsım ve teşkilatım adına ASİMDER Genel Merkezi yöneticilerine teşekkür ederim. ASİMDER'in yıllardır devletimize iftira propagandası yapan Ermeni Diasporasına karşı verdiği milli mücadeleyi takip ve taktir ediyoruz. Vakıf olarak hangi tarihte devlet topraklarımızı korumak için şehit olan tüm kahramanlarımız bizim şehidimizdir. Yapacağınız tüm milli programlara destek olmak bizim için onurdur” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Iğdır Şube Başkanı Hamza Karakuş'a Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinde Ermeni çetelerinin yaptığı katliamları içeren tarih kitapları hediye etti.