ASİMDER'den Karayolları 184. Şube Şefi Öztürk'e ziyaret

Şube Şefi Fuat Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Dağlık Karabağ savaşından sonra Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan ateşkes anlatmasında yer alan Zengezur koridorunun Nahcıvan Özerk Muhtarlığının Iğdır'a sınır olmasıyla yapılacak demir yolu ve çevre yolundan dolayı Iğdır'ın çok önem arz ettiğini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Iğdır'ın Dağlık Karabağ savaşından sonra çok önemli bir konumda bulunmaktadır. Özelikle Nahcıvan üzerinden geçecek olan demir yolu ve karayolunun başlangıç yeri sınır olan Iğdır'dır. Türkiye'nin de Türk cumhuriyetlerine açılan tek sınır kapısı Dilucu sınır kapısıdır. Bu sebeplerden dolayı yabancı iş insanlarının gözü Iğdır'a dönmüştür. Geçmiş açıklamalarımızda dedik Iğdır halkı toprak satarken dikkat etmeli ve acele davranmamalılar. Karayollarından sorumlu olan şubeniz ve şahsınızdan sağlıklı ve en doğru bilgileri şefliğinizden almak isterdik. Iğdır'da yapılacak olan çevre karayolu Nahcıvan karayoluna bağlanacak mı? Ayrıca Ermenistan sınır kapısı Alican karayolunda bağlanarak devam edecek mi? Bu konularda bilgilendirebilirimsiniz” dedi.

Iğdır Karayolları 184. Şube Şefi Fuat Öztürk ise, “Şehrimizdeki gelişmeleri ve çalışmaları sivil toplum kuruluşlarının takip etmeleri şahsımı ve şefliğimizi memnun etmiştir. ASİMDER'i yıllardır faaliyet ve çalışmalarını basın aracılığı ile takip ve taktir etmekteyiz. Iğdır, Dağlık Karabağ savaşının ardından çok önem arz etmektedir. Yapılacak yatırımlar Bakanlığımız ve Valiliğimiz dahilinde takip edilmektedir. Demir yolu ile karayolumuzun ihale, proje ve diğer çalışmalarımız devam etmekte, bilgi kirliliğine inanmamalıyız. Gerekli bilgiler zaten yetkililerimiz tarafından kamuoyuna verilmektedir. Sadece bunun bilinmesini isterim gerekli çalışmalarımız çok titiz ve önemle hızlı bir şekilde devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır Karayolları 184. Şube Şefi Fuat Öztürk'e bölgede Ermeni çetelerinin yaptığı katliam ve isyanları içeren tarih kitapları hediye etti.