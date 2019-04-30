Asimder'den Portekiz Parlamentosuna tepki

Kabul edilen tasarıda Osmanlı topraklarında Ermenilere sistematik olarak sözde soykırım yapıldığının yazıldığını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Portekiz ile ülkemizin ilişkileri 1931 yılına dayanmaktadır. Biz Portekiz'e 1931 yılında Portekiz'de 1941 yılında elçi tayin etmiştir. Portekizliler sözde kabul ettikleri soykırımın tarihi 1915 tarihinde Çanakkale savaşında İtalya ve Fransa'nın yanında yer alarak Osmanlı topraklarını işgal etmeye gelmiş binlerce sivil ve askerimizi şehit etmişlerdir. İşgalci zihniyette olan bir ülke nasıl olur da kendi toprağını savunan bir millete soykırımcı yalanıyla suçlama yapar. 1915 yılında Müslüman toprağı olan Osmanlı topraklarını işgale gelen Fransa ve İtalya gibi sömürge ülkelerine nasıl maşalık yaptıysa şimdide sözde Ermeni soykırımı tasarısını tanıyarak maşalık yapmaktadır” dedi.

Portekiz parlamentosunun dünya tarihini hiçe saydığını söyleyen Gülbey, “Sözde Ermeni soykırımı siyasetçilerin değil tarafsız tarihçilerin işidir. Ermeni lobisinin yalanları ile dolu olan sahte tarih dünya tarihini yansıtmamaktadır. Portekizli siyasetçiler ülkelerinde yaşayan faşist Ermenilerin oylarını kazanmak için dünyada yaşanan tarihi hiçe sayamazlar. Bu tasarıyı kabul eden Portekiz'e karşı gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. Ülkemizde faaliyet gösteren Portekiz firmalarının sayısında son yıllarda artış gözlenmektedir. Halihazırda ülkemizde bilgi teknolojileri telekomünikasyon, elektronik, iş makineleri, makine ve teçhizat, seramik, hazır giyim, ayakkabı, AVM işletmesi, kağıt ve orman ürünleri, mühendislik ve danışmanlık, yenilenebilir enerji, atık depolaması, dekorasyon, boya gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Portekiz sermeyeli şirketler bulunmaktadır. Portekiz parlamentosu hukuka saygı göstermelidir. Portekiz Parlamentosundan, iç siyasi saiklerle gerçekleri çarpıtmak yerine tarihi gerçeklere, arşiv kayıtlarına ve hukuka saygı göstermeye ASİMDER Genel Merkezi olarak davet ediyoruz. Portekiz Parlamentosunun almış olduğu bu kararı esefle kınıyoruz” şeklinde konuştu.