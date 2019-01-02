ASİMDER'den TBMM'de Ermenice konuşulmasına tepki

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın TBMM'de 20 Aralık'taki bütçe görüşmelerinde Ermeni halkını seçimler dolayısıyla Ermenice sözlerle tebrik etmesine tepki gösterdi.

HDP Milletvekili Ermeni asıllı Garo Paylan'ın TBMM'de Ermenice konuşarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını çiğnediğini ve Nisan ayında sözde Ermeni soykırımı tasarısını verme hazırlığı yaptığını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "TBMM'nin resmi dilinin Türkçe olduğu Türkiye Cumhuriyeti anayasasında belirtilmiştir. TBMM kürsüsünde yemin törenleri yapıldığında, HADEP, DEP ve HDP milletvekillerinin Kürtçe yemin ettiklerinde itiraz edilip tekrardan Türkçe etmeleri istenilmiştir. Türkiye'de yaşayan her ırktan insanların TBMM çatısı altında bulunup herkes kendi dilinde konuşursa bu durumun içinden nasıl çıkılır. HDP İstanbul Milletvekili Ermeni asıllı Garo Paylan yaptığı gündem dışı konuşmasıyla 'Ermenistan seçimlerini kazanan Nikol Paşinyan ve tüm Ermeni halkını tebrik ediyorum' sözlerini Ermenice söyleyerek nereye ve kimlere mesaj vermiştir. Paylan seçildiği günden beri TBMM'yi çıkışlarıyla karıştırmış ve sözde soykırım yıl dönümlerin de sadık kalacağı ve koruyacağını söyleyerek yemin ettiği Türk milletini soykırımla suçlamıştır" dedi.

Bu yıl sözde Ermeni soykırım tasarısının TBMM'ye getirilebileceğini ileri süren Gülbey, "Ermeni lobisinin her zamanki gibi sözde ?24 Nisan?'da anma töreni yaptıkları sözde Ermeni soykırımının yıl dönümü olan önümüzdeki ?24 Nisan? tarihinde TBMM'ye HDP gurubu tarafından sunulabileceği yönünde duyumlarımız var. HDP bu dönem milletvekili seçim bildirgelerinde iktidar olduklarında sözde Ermeni soykırımını şartsız tanıyacaklarını yazmışlardı. Müslüman, Türk ve Kürtleri katleden Ermeni çetecilerin fotoğraflarını TBMM kürsüsünden gösteren ve TBMM'de Ermenice konuşan Ermeni asıllı milletvekili Garo Paylan bunun mesajını vermiştir. ASİMDER Genel Merkezi olarak tüm yetkilileri bu duyumlarımız doğrultusunda uyarıyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Paylan'ın Ermenice konuşması TBMM'de tutanaklara ‘x' olarak girdi.