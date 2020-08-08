ASİMDER'den Ukrayna Bakan Yardımcısı Bodnar'a teşekkür

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, 23 Nisan tarihinde Ukrayna Parlamentosunun milletvekillerine sözde Ermeni soykırımı anısına düzenlenen etkinliklere katılmama ve Ermeni Soykırım ifadesini dile getirmeme çağrısında bulunan Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasili Bodnar'a teşekkür etti.

Ermenilerin ne kadar yalanlarıyla yaşanmış tarihi çarpıtsalar da Bodnar gibi dürüst insanların hep gerçeklerin yanında olacağını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Rusya arkasına alan Ermeni diasporası Kafkas ülkelerinde hem baskı hem de terör estirmektedirler. Ermeniler (Haylar) dünya tarihinde var oldukları müddetçe Avrupa'nın ve Rusya'nın hep maşaları olmuşlardır. Kendilerini maşa olarak kullandırılmaktan zevk alan Ermeniler, Rusya'nın Gürcistan, Ukrayna ve Azerbaycan ile sıkıntılı savaş günlerinde bile Ermenileri hep ön saflarda kullanmışlardır. Ukrayna Parlamentosunda bile Ermeni diasporası siyasi baskı kurarak sözde Ermeni soykırımı hakkında sözde 24 Nisan yıldönümünde konuşmalar yaptırmak ve etkinliklere Ukrayna Parlamentosu milletvekilleri ile Bakanlarının katılmasını talep etmişlerdir. Ancak Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasili Bodnar karşı gelerek hatta bu yapılacak etkinliklere katılmalarını istememiştir. Bu tarihin gerçek yaşanmasının yok sayılmasına ve uyduruk bir sözde soykırım tarihi yaratılmasının karşısında onurlu dik duran Ukrayna Dıişleri Bakan Yardımcısı Vasili Bodnar'a ASİMDER Genel Merkezi ve şahsım adına teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.