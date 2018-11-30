Asimder'den yeni Zelanda'ya tepki

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Yeni Zelanda ülkesinin Ermeni lobisinin sözde Ermeni soykırımını engelleyen ve Osmanlı dönemi görev yapan Yeni Zelanda'lı bir askerin anıtının yapılmasına ve Ermeni lobisinin açıklamalarına tepki gösterdi.

1915 yılında Çanakkale savaşında işgale gelen 750 Yeni Zelanda'lı askerin ölüsünü köpek balığına yem olmasın diye sahip çıkıp mezar yapan bir milletin soykırımcı olamayacağını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Yaşadığı toprağı işgal etmeye gelen 7 düvel ülke ve yüz binlerce askerleriyle mücadele eden Müslüman Türk milleti 250 bin asker şehit vermiş ama buna rağmen düşman askerlerinin cenazelerine bile hakaret etmemiş aksine kendisini öldürmeye gelenlere sahip çıkmış hatta onlara anıt mezar yaptırmıştır. Bunun karşılığında ölen yabancı askerlerin aileleri 1915 yılında yüzlerce teşekkür mektubu yazarak Türk milletinin ne kadar yüce bir millet olduğunu yazarak çocuklarının cenazelerine sahip çıkıp balıklara yem olmaya terk etmedikleri için Osmanlı devletine ve Türk milletine teşekkür etmişlerdir. Bu faşist Ermeniler ise aynı yıl 1915 yılında Türk milletinin sözde Ermeni soykırımı yaptığını yazıp çiziyor ve Avrupa parlamentolarından geçirip duruyor. Ataları Türk milletine iyi diyor teşekkür ediyorken, şimdiki Ermeniler ise soykırımcı diyerek suçluyorlar. Ya bunların ataları yalancı yada bu faşist Ermeniler yalancı” dedi.

Yeni Zelanda halkı, her yıl Çanakkale'de ölen evlatlarına anma töreni yapabiliyorsa bunu yüce Türk milletine borçlu olduklarını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, “Yeni Zelanda devleti faşist Ermeni lobisinin oyununa gelmemeli. 1915 yılında yaşanmış olan tarihi olayları hiçe sayıp uydurulmuş tarih olaylarına inanmalıdır. Ermeni lobisince anıtı yapılan askere sorsalar Türklerin mertliğini insanlığını faşist Ermenilerin ise barbarlığını ihanetine nasıl şahit olduğunu anlatırdı. ASİMDER Genel merkezi olarak Yeni Zelanda devlet yetkilileri 1915'de Fransa, İngiltere ve diğer Avrupalıların oyuna gelerek gelip yüzlerce askerle Osmanlı topraklarına dayanarak 700 aşkın evladının cenazesini bu toprağa bırakıp gittiyse, şimdide bu sözde Ermeni soykırımına mani olan Yeni Zelanda askerin anıtının dikilmesiyle Türkiye'ye karşı oyuna getirilmek istemektedirler. Buna kanmamalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.