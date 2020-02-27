Asırlık ve tarihi evler bir bir yok oluyor

Iğdır'da bulunan tarihi evler ayakta durma çabası içinde yok oluyor.

Taş ve ahşap oyma işçiliği kullanılarak yapılan ve geçmişi yüz yıla dayanan tarihi evler kaderine terk edilmiş durumda yıkılmayı bekliyor. Iğdır merkez Söğütlü Mahallesi Bayındır Caddesi üzerinde bulunan ve geçmişi yüz yıla dayanan tarihi evler yok oluyor. Tarihi evler çöp yığınına dönerken, duvarlara yazılan yazılar, cam, çerçeve ve kapıların kırık dökük olması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Gece saatlerinde evlerine gitmek için o güzergahı kullanan mahalle sakinleri endişe duyuyor.

Bu yapının tarihi yansıtmaktan çok tinerci ve balicilerin yeri olduğunu belirten mahalle sakini Fahrettin Şeylan, “Burası yıkılmış ve kimse buraya sahip çıkmıyor. Geceleri bayanların buradan geçmesi tehlikelidir. Burası balicilerin takıldığı bir yerdir. Görüyorsunuz yıkık ve dağınıktır. Yetkililerin gelip burayı görmesi lazım. Biz burada yaşadığımız için gerçekten endişe duyuyoruz” dedi.

“Tarihi esere sahip çıkmaları lazım”

Tarihi evin etrafında bulunan diğer metruk evlerin yıkıldığını, buranın ise tarihi yansıttığı için yıkılmadığını dile getiren Şeylan, “Görüyorsunuz her tarafı dağılmış, kapı ve pencereleri açıktır. Tarihi eserdir sahip çıkmaları lazım. Tek isteğimiz budur” şeklinde konuştu.