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Asker, sürücülere lokum ikram etti

Karabulak Jandarma Karakol’unda görevli askerler sürücülere lokum ikram etti.

Karabulak Jandarma Karakol'unda görevli askerler sürücülere lokum ikram etti.


Iğdır - Doğubayazıt Karayolunun 30. kilometresinde bulunan Karabulak Jandarma karakolunda görevli askerler, Ramazan Bayramı nedeniyle araçları durdurarak sürücülere lokum ve kolonya ikram etti. Görevli askerler araçlardaki sürücülere hem uyarılarda bulundular hem de bayramlaşarak lokum ve kolonya ikram etti.


Habib Kulusayın isimli vatandaş, “yapılan bu uygulamadan çok memnunuz. Bu tür uygulama ve kontrollerin devamlı olması çok güzel. Kontroller her zaman olsun” dedi.

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