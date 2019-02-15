Ayağı kırılan köpek tedavi edildi

Sokak hayvanlarının tedavi edilmesi için açılan Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tazı türü bir köpeğin kırılan sağ ön ayağına cerrahi müdahale yapılarak başarılı bir operasyon gerçekleşti. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve Doğubayazıt Belediyesi Veteriner Hekimi Mahmut Babur tarafında Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesine gönderilen köpek tedavi edildi.

Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi İç Hastalıklar Uzmanı Doç. Dr. Başaran Karademir, köpeğe yapılan ilk klinik muayenede, yaralı köpeğin ön sağ ayağına basamadığı, kemik bütünlüğünün kaybolduğu ve kırık bölgenin altını hayvanın kontrol edemediğini tespit ettiklerini belirtti. Karademir, “Yaralı köpek müşahede altında tutulacak. Tamamen iyileşmesinden sonra metal plakayı cerrahi olarak alacağız. Ama pin uygulaması kemik içinde bırakılacak. Bu aşamadan sonra hasta köpeğimiz birkaç gün köpek servisimizde misafir edilerek gözetim altında tutulacak” dedi.