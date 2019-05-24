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Ayağı kırılan yavru köpeğe operasyon yapıldı

Kampüs alanı içerisinde ayağı kırık vaziyette bulunan yavru köpek Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesinde tedavi edilerek, müşahede altına alındı.


Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü lojmanlar mevkiinde ayağı kırık vaziyette bulunan 2 aylık yavru köpek Iğdır Üniversitesi Hayvan Hastanesine kaldırıldı. Hastanede görevli veteriner hekimlerce yapılan muayene ve çekilen röntgen sonucunda yavru köpeğin bacağında kırık tespit edildi.


Araştırma Görevlisi Gökhan Koçak, Öğretim Görevlisi Gizem Eser ve Öğretim Görevlisi Fatma Ertaş tarafından vakit kaybetmeden ameliyathaneye alınan 2 aylık erkek yavru köpek anestezi altında cerrahi operasyona alındı.


Operasyon başarıyla tamamlandı


Hayvan Hastanesinden yapılan açıklamada, “Operasyon başarıyla tamamlandı. Operasyon sırasında kırık bölgesi, kemiğin doğal anatomik şekli korunarak plaka ve vida uygulamasıyla sabitlendi. Yavru köpek nehakat dönemini geçirecek ve operasyon sonrası uygulanması gereken antibiyotik ve gerekli destek tedavi için hastanemiz yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulacaktır” denildi.

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