Ayakları ezilen kedi tedavi altına alındı

Iğdır'da yaralı halde bulunan yavru kedi, Iğdır Belediyesi hayvan barınağı ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Iğdır Merkez İrfan Caddesi üzerinde araçların park ettiği boş bir alanda yaralı bir kedi gören vatandaşlar belediyeye haber verdi. Alana gelen ekipler, yavru kedinin arka bacaklarının eklem yerlerinden kırık ve kopuk olduğu gördü. Yaralı kediyi tedavi altına almak için hemen çalışma başlatan ekipler, kediyi yakalamak için bir süre çaba sarf etti.

Iğdır Belediyesi hayvan barınağında görevli Cahit Atış, yavru kedinin durumunun kötü olduğunu belirtti. Atış, "Arka iki bacağı kırık olan bu yavru kediyi hemen tedavi altına alacağız. Sanırım arka ayaklarının üzerinden araba geçmiş. Veteriner hekimlerimizle birlikte iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız. Yapılan tedavinin ardından inşallah iyileşir. Tamamen iyileştikten sonra duyarlı bir vatandaşımıza sahiplendireceğiz" dedi.