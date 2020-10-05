Azerbaycan'a destek için Iğdır'da konvoy oluşturuldu

Iğdır'da sosyal medya vasıtasıyla bir araya gelen vatandaşlar 'Azerbaycan'a destek' amacıyla konvoy oluşturdu, korna çaldı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıların üzerinden 7 gün geçmesine rağmen çatışmalar devam ediyor. İlk günden beri Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını ve Azerbaycan topraklarını işgal etmesine tepki gösteren Iğdırlı vatandaşlar, Vali Yolu Caddesi'nde bir araya geldi. Azerbaycan'a destek için araçlarıyla konvoy oluşturup şehir turu atan vatandaşlar, "Karabağ Azerbaycan'ındır" sloganları attı.

Binlerce vatandaşın ve çok sayıda aracın katıldığı etkinliğe, polisler de siren çalarak destek verdi. Evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar konvoya selam vererek Türkiye –Azerbaycan bayrakları astı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar Ermeniler tarafından katledilen Şehit Türkler Anıtı'nın önüne konvoy şeklinde gelerek etkinliklerini bitirdi.