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Bacağı kırık akbaba tedavi altına alındı

Iğdır’ın Tuzluca İlçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı halde bulunan akbaba tedavi altına alındı.


Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde Mahmut Calayır tarafından yaralı halde bulunan akbaba Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Sağ bacağında sorun olmasından dolayı yeterli beslenemediği için yorgun düşen küçük akbaba'ya gerekli müdahale yapıldıktan sonra Kars Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi DKMP Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Çekilen röntgen sonucu "Tibia Kırığı" tespit edildi. Küçük Akbaba'nın ameliyata alınacağı öğrenildi.

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