Bakımı ve beslenmesi yapılan kızıl şahin doğaya bırakıldı

Iğdır'da vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, bakımı ve beslenmesi yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı.

Iğdır Hasanhan köyünde vatandaşlar tarafından bulunan kızıl şahin, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından teslim alınan kızıl şahinin bakım ve beslenmesi yapıldı. Herhangi bir yerinde yara tespit edilmeyen kızıl şahin, doğaya bırakıldı.