Başkan Gülbey, Kayaköprü şehitlerine sahip çıkılmaya davet etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER genel Başkanı Göksel Gülbey, 1915-1918 yıllarında Ermeni çetelerince Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Kayaköprü köyünde 90 Müslüman sivil köy halkının katledildiği şehitlere Kars Valiliği ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün sahip çıkarak anıt yapılmasını istedi.

Ermeni çetecilerinin katliamına ve zulmüne uğrayan Kayaköprü köyündeki Müslüman sivil köy halkını öldürerek su kuyusuna attıklarını ve bir anıt mezarı bulunmayan şehitlerimizin üzerinde yalnızca bir taş yığını bulunduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Geçmişine sahip çıkmayan bir zihniyetin geleceğini düşünebileceğini düşünmüyoruz. 1915-1918 yılında faşist Taşnak ve Hınçak parti üyesi olan gönüllü Ermeniler Kars Akyaka ilçesine bağlı Kayaköprü köyünde yaşayan Müslüman halkı yiyecek dağıtacağız diyerek halkı su kuyusunun etrafında toplayıp, sonrada katletmişlerdir. Köye yaptığımız ziyarette o su kuyusunun ağzı taş yığını ile kapatılması ve bir anıt mezarın bulunması şehitlerimize hakaret şehit yakınlarına ise üzüntüdür” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kars Valiliğinin Kars Akyaka İlçesi Kayaköprü köyünde bulunan su kuyusunda inceleme başlatmasını ve anıt mezar yapılmasını isteyen Gülbey, “Kayaköprü sakinleri katledilen akrabalarının sahipsizliğinden şikayetçidir. Kars Valimiz Türker Öksüz'ün Sarıkamış şehitlerimize nasıl sahip çıktığını biliyor ve teşekkür ediyoruz. Aynı ilgi ve alakanın 1915-1918 yılında katledilen sivil şehitlerimize de gösterilmesini istemekteyiz. ASİMDER Genel Merkezi olarak Valimiz Öksüz'den bu şehitlerimize bir anıt yaptırmalarını istemekteyiz” şeklinde konuştu.