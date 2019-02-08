Başkan Gülbey Müftü Tekin'i ziyaret etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, 22 Şubat 2019 Cuma günü Azerbaycan Hocalı şehitlerini anma programı yapacaklarını belirterek, Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin'i makamında ziyaret etti. ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, 1992 yılında Ermeni devleti tarafından işgal edilen ve 613 sivilin katledildiği Azerbaycan vatandaşları için yapacakları anma programı hakkında bilgi verdi.

ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, “26 Şubat 1992 yılında Ermeniler tarafından Azerbaycan Karabağ bölgesinde Hocalı kasabasında 613 Azerbaycanlı kardeşimizi katlettiler. Bu katliamın yıl dönümünde ASİMDER Genel Merkezinin genel sekreterliğini yaptığı Iğdır'da faaliyet gösteren 70 sivil toplum kuruluşları platformunun Merkezinin sekretaryalığını yaptığı ve Iğdır'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının düzenleyeceği programa İl Müftülüğü olarak katılım sağlanması ve destek olunması konusunda yardımınıza ihtiyacımız bulunmaktadır. Dünya kamuoyu önünde gerçekleşen bu insanlık dışı vahşete sessiz kalınmasını halen anlamış değiliz. Camilerimizde Müslüman Azerbaycanlı kardeşlerimize yapılan bu katliam anlatılmalı ve kuranlar okutulmalıdır. Iğdırlı STK'lar olarak 22 Şubat 2019 Cuma namazı sonrası Iğdır Belediyesi meydanında soykırım çadırı açarak temsili Hocalı katliamını canlandıran sokak tiyatrosu oyunu sergilenecek. Aynı gün saat 17:00'de ise Iğdır Devlet Hastanesi önünden Ermeni çetelerinin katlettiği Müslüman Türklere ait anıt ve müzesine (Kılıçlara) kadar ‘Hocalı Şehitleri' için yürüyüş yapılacaktır. Bu programın halkımıza duyurulması için camilerimizde ki hocalarımız destek olmalıdır. Hocalı yetim çocuğun dediği gibi ‘İnsanlık Nerede' bizde bu programla burada diyelim” dedi.

Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin ise, “ASİMDER Genel Merkezinin ziyareti şahsımı çok mutlu etmiştir. Ermeniler tarafından şehit edilen Azerbaycanlı kardeşlerimiz sadece Azerbaycan'ın değil tüm İslam aleminin şehitleridirler. Camilerimizde şehitlerimiz için her seferinde dualarımızı eksik etmiyoruz. 22 Şubat 2019 tarihinde sivil toplum kuruluşlarının yapacağı anma programına sonuna kadar Valiliğimizin vereceği izinler dahilinde elimizden gelen desteği vereceğiz. Ayrıca tüm sivil toplum kuruluşlarıyla da toplantı yapmak isteriz” şeklinde konuştu.

Ziyaretin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin'e Türk-Azerbaycan bayrakları ile dernek logosunun bulunduğu masa bayrağı ve Ermeni çetelerinin bölgede yaptığı katliamları içeren tarihi kitapları hediye etti.