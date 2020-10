Başkan Öztürk'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

AFAD-SEN Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Bu nedenle yüce Türk Milleti, kendine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz ki el birliği ile çalışacak, Atatürk ilke ve devrimlerine her zaman ve her konumda sahip çıkacaktır. Cumhuriyetimizin 97. yılını kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı içindeyiz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve ulusumuzun birliğine her zamankinden de çok daha çok değer vermekteyiz. Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha saygı ve sevgi ile anıyor Cumhuriyet Bayramınızın 97. yılını yürekten en derin Saygı ve sevgilerimle kutluyorum” dedi.