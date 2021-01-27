Başkan Semetoğlu'ndan ASİMDER'e ziyaret

Vatanını Sevenler Federasyonu Kars İl Başkanı Oğuzhan Semetoğlu, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey'i makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin etrafının ateş çemberine döndüğünü ve bu günlerde ülkenin vatansever insanlara eskisinden daha çok ihtiyacı olduğunu belirten Vatanını Sevenler Federasyonu Kars İl Başkanı Oğuzhan Semetoğlu, “Doğu Anadolu bölgemizin 105 yıldır ülkemizi ve milletimiz hakkında karalama propagandası yapan işgalci Ermenistan'a sınır olması bizim gibi vatanını sevenlerin özellikle Kars, Ardahan ve Iğdır'da daha çok dikkatli olmalıyız. Bölgemizde ASİMDER gibi uluslararası arenada mücadele veren bir teşkilatımızla ortaklaşa çalışmak ve faaliyetlerimizde desteğini almak bizim için çok önemlidir. 1915-1919 yıllarında Ermeni çeteleri Iğdır'da olduğu gibi Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzurum'da Müslüman sivil halkı kılıçlardan geçirerek katletmiştir. Doğu Anadolu bölgemizde iki tane Ermenistan ile aramızda bulunan sınır kapıları bulunmaktadır. Bu sınır kapıların Karabağ savaşından sonra yapılan ateşkes antlaşmasından dolayı açılacağı konuşulmaktadır. Ermeni halkına sınırlarımız açılacaksa öncelikle Ermenistan Anayasasının 11. Maddesinde ki bağımsızlık bendinde sınırlarını tanımadığını belirtilmiştir işte bu maddenin değiştirilerek Türkiye'nin milli sınırlarını tanımalıdır. Aksi taktirde Ermenistan ve Ermeni halkının samimiyetlerine kimse bizi inandıramaz” dedi.

ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey ise, "Vatanını Sevenler Federasyonu Kars İl Başkanı olarak teşkilatımızı ziyaret etmeniz bizleri sevindirip ve onurlandırmıştır. Ermenistan ve Ermeni lobisi hakkındaki düşünceniz ve hisleriniz bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Devlet politikamız haline gelen sözde Ermeni soykırım konusu tek ASİMDER'in değil tüm Vatanını Sevenlerin meselesi olmalıdır. Bizler 105 yıldır mücadele ettiğimiz ve binlerce canımızı feda ettiğimiz faşist Ermenilere karşı el ele verirsek ancak başara biliriz. Covid-19 virüsünden dolayı faaliyet ve gizli planlarına ara veren Ermenistan Diaspora Bakanlığı ve Ermeni lobisinin hayat normale döndüğünde bölgemizdeki faaliyet ve gizli planlarına karşı uyanık olmalıyız. Bu nazik ziyaretten dolayı şahsınıza ve teşkilatınıza ASİMDER adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Ziyarettin sonunda ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, Vatanını Sevenler Federasyonu Kars İl Başkanı Oğuzhan Semetoğlu'na Ermeni çetelerinin bölgede yaptığı katliamları anlatan ve içeren tarih kitapları hediye etti.