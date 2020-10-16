Başkonsolos Soltanzadeh'den Vali Sarıibrahim'e ziyaret

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajjad Soltanzadeh, beraberindeki ticaretten sorumlu ateşe Hadi Musevi ve kültürden sorumlu ateşe Hamit Zamanlı ile birlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'i makamında ziyaret etti.

Iğdır Valisi Sarıibrahim tarafından Valilik önünde karşılanan İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu Sajjad Soltanzadeh, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindekilerle birlikte Valilik makamına geçti.

Yapılan görüşmelerin ardından program sona erdi.