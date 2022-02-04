Bekçilerin dikkati hırsızlık şüphelilerini ele verdi

Iğdır'da bir rehabilitasyon merkezinde hırsızlık yapan kişiler bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.

Iğdır'da 14 Kasım Mahallesi'nde bulunan özel bir rehabilitasyon merkezinden hırsızlık olayı meydana geldi. Olay ile ilgili çalışma yapan emniyet güçleri olayın şüphelilerinin D.T. ve M.K. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Hırsızlık olayından bir gün sonra yaya devriye yapan çarşı ve mahalle bekçilerine önceki gün hırsızlık olayın gerçekleştiği rehabilitasyon merkezi civarında hırsızlık şüphelileri olduğu bilgisi geldi. Çarşı ve mahalle bekçileri Polat Caddesi 720. Sokak üzerinde durumundan şüphelenerek durdurdukları D.T., M.K. ve E.T. isimli 3 şahıs üzerinde arama yaptı. Yapılan kaba üst aramasında şüphelilerin üzerinde fişek kutusu bulunması üzerine şahısların geldikleri istikamet kontrol edildiğinde 16 adet Sar P9 18 ibareli fişek bulundu.

Gözaltına alınan D.T., M.K. ve E.T.'nin önceki gün rehabilitasyon merkezinde yapılan hırsızlık şüphelileri olduğu da tespit edildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.