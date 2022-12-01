Belden aşağısı tandırda yanan Fatmanur'un ameliyatı yapıldı

Iğdır'da 2019 yılında evlerinin bahçesindeki tandıra düşen ve belden aşağısı yanan Fatmanur'un ameliyatı yapıldı, aile ameliyatı yapan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Prof. Dr. Ömer Özkan' teşekkür etti.

Iğdır merkez Karakuyu köyünde Asiye-Sadullah Çakmaz çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Fatmanur Çakmaz (6), 7 Kasım 2019'da evlerinin bahçesinde bulunan tandıra düştü. Küçük çocuğunun bağrışlarına koşan anne Asiye Çakmaz, çocuğunu tandırdan çıkardı. Fatmanur'un göğüs, kalça, ayak bölgelerinde 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluştu. Aile olay sonrası kızlarını Türkiye'nin birçok hastanesine götürerek yanık sonrası birleşen ayak parmaklarının ameliyatı için çare aradı. Parmakların kesilmesi gerektiği bile söylenilen Fatmanur için baba Sadullah Çakmaz çabalamaya devam etti. Son olarak İhlas Haber Ajansı'na konuşan baba Çakmaz tekrar yardım istedi. Haber sonrası Antalya'da Ümit Çelik isimli bir esnaf uluslararası düzeyde birçok başarıya ve ilke imza atan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüştü. Özkan'dan olur alan Çelik aileyi Antalya'ya getirtti. Burada Ömer Özkan tarafından yapılan ameliyat ile Fatmanur'un bitişik olan parmakları başarı bir ameliyat ile ayrıldı. Ameliyatın çok başarılı geçtiğini Fatmanur'un vücudundan birçok yanığın olduğunu ama en önemlisi parmakların birbirinden ayrıldığını belirten baba Sadullah Çakmaz, “Kızım Fatmanur Çakmaz, üç yıl önce tandıra düştü. Ondan sonra çok doktorlar gezdik. Erzurum olsun, İstanbul olsun Antalya olsun bayağı gezdik. Tedavi gerektiren vücuduna derin yanıklar vardı ayak kısmında bayağı zorlandı. İşte bu tedavi sürecinde çok zorlandı ama Ömer Özkan Hoca'dan ekibinden Allah razı olsun teşekkür ederim. Bu 3 ay önce ameliyat yapıldı, artık kızım rahatlıkla ayakkabı giyebilecek duruma geldi. 5 Ocak'ta da telleri çıkardıktan sonra artık kızım bu sayede bunlar sayesinde okula gidecek İnşallah” dedi.

‘Fatmanur'dan Prof. Dr. Ömer Özkan'a teşekkür'

İyileştikten sonra koşup oynayacağını belirten Fatmanur Çakmaz, “Benim bacağım nasıl iyileşti ben okula gideceğim, zıplayacağım oynayacağım. Benim bacağım iyileştiğinde babam beni okula götürecek, ben koşacağım, zıplayacağım artık kaydıraraktan kayacağım. Ömer hoca seni çok seviyorum teşekkür ederim” dedi.

‘Anne Çakmaz, emeği geçen herkese teşekkür ederim'

Kızının parmaklarının kesileceğini bile kendilerine söylendiğini belirten anne Asiye Çakmaz, “Kızım yandı işte böyle oldu. Birçok yere götürdük ama en güzel tedaviyi kızım Antalya'da buldu. Biz kendi gözümüzle şahit olduk Allah razı olsun bize Ömer Özkan hoca çok yardımcı oldu. Biz kızımızı birçok yere götürdük kimi dedi parmak kesilecek, kimi dedi bakacağız ameliyat esnasında karar vereceğiz. Zaten Fatma'nın yanması ile çok kötü olduk. Bir de parmak olunca kötü oldu umudumuzu yitirmedik. Rabbimize şükürler olsun yardım eden bize yol gösteren herkesten sesimizi duyuran İhlas Haber Ajansı'ndan ekibinden, Ömer Özkan hoca'dan Allah razı olsun. Yavrum gitti ilkinde parmakları eğikti gitti, geldi baktım iyileşmiş çok sevindim” dedi.

Vücudunun birçok yerinde yanık olmasın rağmen Fatmanur, parmaklarının iyileşmesinden sonra koşmayı dört gözle bekliyor.