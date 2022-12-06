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Belediye çalışanı ahırda ölü bulundu

Iğdır’ın Aralık ilçesi belediyesinde çalışan Sinan Nedret kendine ait ahırda ölü bulundu.

Iğdır'ın Aralık ilçesi belediyesinde çalışan Sinan Nedret kendine ait ahırda ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre Iğdır'ın Aralık ilçesi belediyesinde çalışan Sinan Nedret (43) sabah saatlerinde Aralık - Nahçıvan yol üzerinde kendine ait ahırda kafasına silah ile ateş etmiş şekilde ölü bulundu. İhbar sonrası olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda Sinan Nedret'in öldüğü belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Nedret'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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