Belediyede bulunan kayıt dışı 300 bin lira ile ilgili 13 kişi beraat etti, dava ertelendi

İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan ve "Terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklu bulunan eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, belediyede yaşandığı iddia edilen rüşvet ve yolsuzluk dosyasına dahil edildi. Iğdır Belediyesinde düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin yargılanmasına Iğdır Ağır Ceza Mahkemesinde başlanıldı. Davaya eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda yapılan davada 15 şüpheliden 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eski Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ve malzemelerin satın alındığı firma sahibi A.D. ile ilgili yargılanmanın devam edeceği duruşmanın ise 29 Aralık 2020 tarihine ertelendiği öğrenildi.