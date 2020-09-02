İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Beşinci kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Iğdır’da bir apartmanın 5.

Iğdır'da bir apartmanın 5.katından düşen kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Olay, Iğdır Merkez Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki apartmanın 5.katındaki dairede ikamet eden Leyla A., henüz belirlenemeyen nedenle camdan aşağıya düştü. Metrelerce yüksekten aşağı düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden kadın, yapılan incelemenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Leyla A'nın iki çocuk annesi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.