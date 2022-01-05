Bir yılda 253 operasyon düzenlendi, 319 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Iğdır'da 2021 yılında 253 operasyon düzenlendi, 319 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Iğdır'da 2021 yılında büyük bir başarıya imza attı. Yapılan 253 operasyonda 652 bin 170 adet makaron, 25 bin 525 paket kaçak sigara, 16 bin 530 adet emtia, 4 bin 415 adet ilaç/hap, 3 bin 838 adet akaryakıt, Bin 730 adet elektronik sigara, Bin 542 adet parfüm, bin 061 adet litre sahte alkol, 341 şişe kaçak içki, 222 adet kaçak cep telefonu 121 kilogram emtia gıda ele geçirildi. 2021 yılında 319 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.