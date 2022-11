Bölge terörden temizlendi, 31 yıl sonra köylerine dönmeye başladılar

Ağrı Dağı eteğinde yer alan Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Tarlabaşı köyü sakinleri 1991 yılında terörden dolayı boşalan köylerine yeniden dönmeye başladı.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Tarlabaşı köyü sakinleri, 1991 yılında terör örgütü PKK'nın baskı ve saldırıları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları köylerine 31 yıl sonra geri dönmeye başladılar. Ağrı Dağı eteğinde yer alan köye dönen köylüler yıkılan evlerin yerine yeni evler yapıyorlar. Terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu köylerinden göç etmek zorunda kalan vatandaşlar köyde su, elektrik eksikliklerin giderilmesi ile köye geri dönüş göçlerin hızlanacağını belirtiyorlar. An itibari ile köyde 3 yeni ev yapılırken kış ayının yaklaşması ile birlikte yeni yapıların önümüzdeki yıl yapılması planlanıyor. Şu an köyde tek kalan ve hayvanlarını meralarda otlatan İsmail Çatma, köylülerin su ve elektrik eksikliklerin giderilmesi ile döneceklerini söyleyerek, “1991 yılından bu yana köylerimiz boşaldı. Muhtarlık mühürü de kaymakamlığa verildi. Bizim köyümüze su verilmesini istiyoruz. Yukarıdaki köy suyumuzu vermiyor, asıl suyumuz oradan geliyor. Bize eğer su verirlerse hiç olmazsa arazilerimizi sularız şu an köyde ben tek kalıyorum ama elektrik ve suyumuz gelirse köylünün yüzde sekseni, doksanı köye geri döner. Vatandaşlar köye geri dönmek istiyor elektrik, su olmadığı için şu an dönemiyorlar. Köyde şu an 3 ev yapmışız bir ben yapmışım 3 yıldır yaptım. Şu an çatısı daha duruyor, param yetmedi için yapmadım. Köye elektrik, su gelirse köyler geri gelir. Çünkü ilçede hiçbir şey yok 2-3 dönümlük yer var o da ihtiyacımızı gideremiyor. Orada hayvan saklayamıyoruz. Bizim burada meramız çok, Ağrı dağın eteğine kadar köyün merasıdır” dedi.