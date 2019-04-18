Borç aldığı arkadaşının iş yerini yaktı

Iğdır'da bir şahıs borç aldığı arkadaşına ait mobilya mağazasını yaktı.

Iğdır merkez Bağlar Mahallesi'nde Şükrü Aras'a ait mobilya mağazası benzin dökülerek yakıldı. Mağazayı, iş yeri sahibi Aras'tan 120 bin TL borç alan K.H.'nin yaktığı iddia edildi.

Mağazanın büyük çapta zarar gördüğünü belirten iş yeri sahibi Şükrü Aras, "Gece 02.30 civarı emniyetten arkadaşlar arayarak 'iş yerinizde yangın çıkmış' dedi. Evden apar topar geldiğim zaman emniyet birimleri gereken önlemi almış, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ediyordu. Olaydan sonra güvenlik kameralarına baktığımız zaman normal bir yangın değil de bir şahsın camı kırdıktan sonra benzin döküp iş yerini ateşe verdiğini gördük. Diğer kameraya bakınca iş yerini ateşe veren şahsı tanıdık. Şahıs daha önce müşterimiz olan bir vatandaş. Devamlı gidip geldikten sonra tabi dostluk ve arkadaşlık başladı. Daha sonra bu şahsa dostumuz diyerek senet alarak 120 bin TL borç verdim. Borcu ödemeyince biz de bu şahsı icraya verdik. İcra evrağı eline geçince evi ve ailesi ile sıkıntı çıkmış o sıkıntıdan dolayı iş yerimizi yakmış. Emniyet gerekeni yapıyor fakat savcı bu şahsı serbest bırakmış. Şimdi bu şahsı serbest bırakınca benim ve komşumun can güvenli söz konusu. Benim başka iş yerim var. Bu olayın biraz daha incelikle araştırılmasını istiyorum" dedi.

Aras'ın komşusu olan Arzu Özcan isimli esnaf ise, "Gece bizi aradı iş yeriniz yanıyor diye. Komşumun iş yeri benim iş yerim demek. Burada bulunan bütün çevre ve komşulara büyük zarar verdi. Allah korudu ve can kaybı yaşanmadan kurtulduk. Daha kötüsü de olabilirdi. Az önce haber alıyoruz ki bu olayı yapan şahıs serbest bırakılıyor. Yarın gelip aynı şeyi yapmayacağı ve canımıza zarar vermeyeceği ne malum. Bu insanlık değil caniliktir. Devlet ne gerekiyorsa ona yapsın. Böyle bir şey olamaz ve serbest bırakılamaz" şeklinde konuştu.