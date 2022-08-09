Bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 63 bin 162 olarak kayıtlara geçti

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 770 düzensiz göçmen, 6 ile 8 Ağustos tarihleri arasında Iğdır'dan yapılan 5 farklı charter seferiyle ülkelerine gönderildi. Yurt genelinde sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı ise 63 bin 162 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde güvenlik güçleri tarafından yakalanan Afgan göçmenler Afganistan Ariana Havayollarına ait uçaklarla ülkelerine gönderilmeye devam ediyor. Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, düzensiz göçmenler charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor. Bu çerçevede İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezleri'nde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, 6 ile 8 Haziran tarihleri arası otobüslere bindirilerek Iğdır İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelleri koordinesinde ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sağlık kontrollerinin ardından Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na getirildi. Buradaki pasaport ve güvenlik işlemleri tamamlanan kafile, düzenlenen charter seferleriyle Kabil'e gönderildi. Iğdır'da bu sene gönderilen yabancı sayısı 3667 ye ulaştı. Ocak ayından bu yana Türkiye genelinde 38 bin 658 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 27 Ocak tarihinden bugüne kadar Afganistan'a düzenlenen 157 charter seferi dahilinde 28 bin 710 Afganistan vatandaşının ülkesine dönüşü sağlandı.

Bu yıl sınır dışı edilen Afgan uyruklu yabancı sayısı 38 bin 659'a yükselirken, bu yıl yurt geneli sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı ise 63 bin 162 olarak kayıtlara geçti.