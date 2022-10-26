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Bulutlar çekildi, Ağrı Dağı'nın ihtişamı ortaya çıktı

“Türkiye’nin çatısı” olarak bilinen Ağrı Dağı’nın bir hafta süren yoğun kar yağışı sonrası bulutların çekilmesi ile göz kamaştırıcı güzelliği ortaya çıktı.

“Türkiye'nin çatısı” olarak bilinen Ağrı Dağı'nın bir hafta süren yoğun kar yağışı sonrası bulutların çekilmesi ile göz kamaştırıcı güzelliği ortaya çıktı.


5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın büyük bir bölümü yağan karla beyaza büründü. Iğdır'ın her yerinden görülebilen Ağrı Dağı görenleri kendine hayran bırakıyor. Bulutların çekilmesi ile ortaya çıkan güzellik adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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