Bulutlarla bütünleşen Ağrı Dağı büyüledi

5 bin 137 metre yüksekliğiyle Avrupa ve Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı bulutların arasında ki görüntüsü ile görenleri kendine hayran bıraktırıyor.

Bulutların arasında kaybolan Ağrı Dağı, Iğdır ovasının yeşili ile bütünleşerek adeta görsel şölen yaşatıyor. Ağrı Dağı üzerinde bulunan karların erimesi ve bulutların arasındaki ihtişamlı görüntüsü ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Boş zamanlarında hayvanları otlatmak için Ağrı Dağı eteklerine geldiğini belirten Damla İleri, “Okulların tatil olduğu ve boş zamanlarımda hayvanları otlatmak için devamlı Ağrı Dağı eteklerine geliyoruz. Hem aileme yardımcı oluyor hem de bu güzel doğayla baş başa kalıyorum” dedi.