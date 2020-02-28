Canlı mühreyle kaçak kınalı keklik avına 39 bin TL para cezası

Iğdır'ın Aralık ilçesi Bulakbaşı kırsalında av koruma ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştiren Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, canlı mühre ile kaçak kınalı keklik avı yapan 9 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, hemen Taşburun Jandarma Karakol Komutanlığına haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tutukladıkları 9 şahsa 26 bin 764 TL idari para cezası, 12 bin 480 TL tazminat cezası olmak üzere toplam 39 bin 264 TL para cezası kesti. Operasyonda canlı mühre olarak kullanılan 16 kınalı kekliğe ve kafeslere de el konuldu.

Operasyonda ele geçirilen kınalı keklikler veteriner hekim muayenesinin ardından doğaya bırakılırken kafesler de yakılarak imha edildi.