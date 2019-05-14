Çevreci Üniversite

Iğdır Üniversitesinde 3 milyon TL'ye kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) üniversitesinin elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu karşılıyor. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, “Kendine yeten ve artı değer üreten üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAP) desteğiyle 3 milyon TL'ye Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) üniversitesinin elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu karşılıyor. 10 bin metre kare alana kurulan GES, 2 bin 176 adet güneş paneli ve 500 kilovatlık (kW) enerji gücüyle bölgedeki üniversiteler arasında ilk olma özelliği de taşıyor. Günlük ortalama 9,49 saat güneşlenme süresiyle Türkiye'de en fazla güneş alan şehirlerden biri olan Iğdır'da ilk güneş enerjisi santrali olması açısından büyük bir önem taşıyan GES'le yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılıyor.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Doğu Anadolu Projesi Kalkınma İdaresi (DAP) desteğiyle santralin 3 milyon Türk lirasına mal olduğunu belirterek, “DAP ‘ın verdiği destek 1 milyon 300 TL' kadar, geriye kalan 1 milyon 700 bini de biz takviye ettik. GES, şuanda elektrik ihtiyacımızın yüzde 30'unu karşılıyor. Kendine yeten ve artı değer üreten üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.