Çiftçilere hibe desteği müjdesi

Yeni ahır ve ağıl yapımı, tadilatı, damızlık boğa, koç, teke, makine, ekipman ve alet alımına yüzde 50 hibe verilerek hayvancılık yatırımlarına destek sağlanacak. 2019 yılı başvuruları 31 Mart 2019 tarihine kadar, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube müdürlüğüne yapılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Müdürü Özkan Yolcu, “DAP projesi kapsamında, kent ile kır nüfusu arasında ki sosyo kültürel ve ekonomik farklılıkları azaltmayı, kırsal nüfusun göç ve istihdam problemlerini yerinde çözmeyi amaçlamaktayız. Bakanlığımızın kırsal kalkınma destekleri başta olmak üzere pek çok imkan olduğunu, müdürlük olarak çiftçi, üretici, üretici birlikleriyle tarım sektörünün tüm paydaşları ile uyum içerisinde ve bir arada hareket edip, Iğdır'da, tarım sektörünü ileriye taşımak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.