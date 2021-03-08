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Çiftçilere yönelik panel düzenlenecek

Iğdır’da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı arasında yapılan işbirliğine ilişkin protokol kapsamında panel düzenlenecek.

Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı arasında yapılan işbirliğine ilişkin protokol kapsamında panel düzenlenecek.


Iğdır'da üreticilerine yönelik özellikle yonca yem bitkisi hastalık ve zararlıları, yem rasyonu hazırlamada, kaysıda budama ve aşılama gibi birçok tarımsal ürün parametreleri konularında çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Iğdır'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı arasında yapılan işbirliği ile panel düzenlenecek.Yapılan toplantıda Iğdır tarımının gelişmesi, verimin artırılması ve bitkisel üretime yönelik çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunuldu. Gerçekleştirilen toplantıda mart ayı içerisinde çiftçilere yönelik panel düzenlenmesi kararı alındı.

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