Iğdır'da afetten zarar gören çiftçilere yüzde 60 hibe destekli buğday tohumu dağıtıldı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Afetten Zarar Gören Üreticiler İçin Bitkisel Üretimin Desteklenmesi ve Verimliliğin Arttırılması Projesi" kapsamında, İl Özel İdaresince desteklenen yüzde 60 hibe destekli Ceyhan 99 çeşit buğday tohumu dağıtımı yapıldı. Tohum dağıtımı İl Müdürlüğü merkez yerleşkesinde ve İlçe Müdürlüklerinde gerçekleştirildi.

Buğday tohumu dağıtımında Iğdır genelinde afetten zarar gören 388 çiftçiye toplamda 46 ton buğday tohumu dağıtımı yapıldı.