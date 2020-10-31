Çocuk oyun alanları bakımdan geçiyor

Iğdır'da bulunan çocuk oyun parkı ve dinlenme alanlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Iğdır Belediyesi Park Bahçe müdürlüğü ekipleri park, bahçe ve yeşil alanlardaki çalışmalarını sürdürüyor. Iğdır genelinde hasar gören oyun parkları ve bahçe peyzaj çalışmaları periyodik olarak bakım ve onarımları yapılıyor. Çalışmalarda oyun gruplarında bulunan aksaklıklar giderilirken kırık ekipmanlar tamir edilerek yeni görünümlerine kavuşuyor. Şehrin dört bir yanında başlatılmış olan çocuk oyun parkı ve dinlenme alanlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmaların ardından daha modern haliyle çocukların ve ailelerin hizmetine sunulacağı açıklandı.