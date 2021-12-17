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Çocuklar verilen eğitimler ile doğa korumayı öğreniyor

Iğdır’da öğrenciler, biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılık konularında verilen eğitim ile doğayı öğreniyor.

Iğdır'da öğrenciler, biyoçeşitlilik ve biyokaçakçılık konularında verilen eğitim ile doğayı öğreniyor.


Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelleri, Iğdır'daki öğrencilere yönelik biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa Koruma konularında eğitim veriyor. Ekipler Iğdır Merkez Mehmet Çavuş İlkokulundaki doğasever miniklere biyoçeşitlilik biyokaçakçılık ve yaban hayatı konularında bilgiler verdi. Ayrıca öğrencilere verilen eğitimde doğayı koruma, bitki ve hayvanların besin zinciri içindeki önemi ve endemik türler hakkında da bilgi verildi.

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