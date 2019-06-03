Çocuklara sürücü seyahat karneleri dağıtıldı

Iğdır Valisi Enver Ünlü, İçişleri Bakanlığımızca "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında Polis Yol Kontrol Uygulama Noktaları'nı ziyaret ederek denetim esnasında durdurulan araçlardaki çocuklarımıza kırmızı düdük ve trafik karnelerini teslim edip, kampanya hakkında bilgiler verdi.

Bu bayram sensiz olmaz

“Bu Yolda Hep Birlikteyiz”, “Kırmızı Düdük” ve “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” projelerine Iğdır'da önemli bir şekilde destek verildiğini hatırlatan Vali Ünlü, ''Çocuklarımızı kampanyaya teşvik etmek için buradayız, hem hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik ettik, hem de evlatlarımıza kırmızı düdükleriyle trafik karnelerini teslim ettik. Çocuklarımız karneleriyle anne ve babalarına not verecekler ve düdükleriyle onları kurallara uymaya davet edecekler. Bu konuda biz çok hassasız, artık trafik kazalarından gelen acı haberleri duymak istemiyoruz. Buradan tüm sürücülere, ebeveynlere, hemşehrilerimize ''bu bayram sensiz olmaz'' diyor ve trafik kurallarının üzücü tecrübelerden oluştuğunu belirterek hiçbir kuralın ihlal edilmemesi gerektiğini tekraren hatırlatıyorum.'' dedi.